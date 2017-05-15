Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baba, 7 yıl sonunda evlenmeye karar verdi. İç savaştaki Suriye’nin Haseke şehrine giden Çetin, burada Suriye uyruklu Sabah ile evlendi. Sabah ile birlikte çocukların anne hasreti de bitti. Çocuklar üvey olmasına rağmen 3 yıldır öz yavrularıymış gibi bakan kadın, her birinin bütün ihtiyaçlarıyla tek tek ilgileniyor.



Hepsine bebek gibi bakıyor

Siirt’te ailesinin isteği üzerine 14 yaşındayken evlendirilen Hanife Tuz, 11 defa doğum yaptı. Çocuklarından 6’sı zihinsel ve bedensel engelli olan Tuz, 11 Nisan’da oğlu Yahya Tuz’u (32) kaybetti. Acısını kalbine gömen anne, engelli çocuklarının bakım, beslenme ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını titizlikle karşılıyor. Kendisinin de beyninde tümör olan Tuz “Çocuklarımın ‘Anne’ diye seslenememeleri beni çok üzüyor” dedi.