Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Muş-Varto karayolu üzerindeki Abdurrahman Paşa Köprüsü yakınlarında yola el yapımı patlayıcı yerleştirildiği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri operasyon başlattı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen el yapımı patlayıcı, karayolunun çift yönlü trafiğe kapatılmasının ardından olay yeri yakınında kullanılmayan atıl durumdaki ahıra taşınarak güvenli bir şekilde imha edildi.