Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her iki ailenin oluruyla genç çift Nevşehir’in Avanos ilçesinde dünya evine girdi. Hem kına gecesinde hem de düğününde mehter marşı çalındı. Nikâhta ise, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe “Evet” cevabı veren Meksikalı Araceli “Türk geleneklerini ve Türkiye’yi çok seviyorum” dedi.