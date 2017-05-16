Her iki ailenin oluruyla genç çift Nevşehir’in Avanos ilçesinde dünya evine girdi. Hem kına gecesinde hem de düğününde mehter marşı çalındı. Nikâhta ise, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe “Evet” cevabı veren Meksikalı Araceli “Türk geleneklerini ve Türkiye’yi çok seviyorum” dedi.
Meksikalı gelin mehterle evlendi
16.05.2017 - 06:43 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika’dan ailesiyle Kapadokya’ya tatile gelen 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola otelde görevli 33 yaşındaki Ramazan Kokoz ile tanıştı.
Etiketler : meksika,gelin,haberler,
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