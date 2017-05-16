Ovakışla beldesi Yıldızlar Mahallesi'nde ailesine ait tandır evine giren Eyüp Akçura (12), burada aydınlatmada kullanılan kablolardan elektrik akımına kapıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Akçura'nın cesedi, annesi Faime Akçura tarafından bulundu. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Bitlis Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bitlis'te feci ölüm!
16.05.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
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473849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473849.aspx
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