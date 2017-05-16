Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ovakışla beldesi Yıldızlar Mahallesi'nde ailesine ait tandır evine giren Eyüp Akçura (12), burada aydınlatmada kullanılan kablolardan elektrik akımına kapıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Akçura'nın cesedi, annesi Faime Akçura tarafından bulundu. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Bitlis Adli Tıp Kurumuna gönderildi.