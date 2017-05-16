Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "Ulukışla-Pozantı yolunun muhtelif kesimlerinde köprü, yaya ve otokorkuluklarının yenilenmesi ve BSK üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Aksaray-Adana yönünde Ereğli sapağından; Adana Aksaray yönünde ise Pozantı Gişelerinden otoyola yönlendirilmektedir” açıklaması yapıldı. Yol 21 Mayıs tarihinde tekrar açılacağı bildirildi.