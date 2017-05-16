Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "Ulukışla-Pozantı yolunun muhtelif kesimlerinde köprü, yaya ve otokorkuluklarının yenilenmesi ve BSK üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Aksaray-Adana yönünde Ereğli sapağından; Adana Aksaray yönünde ise Pozantı Gişelerinden otoyola yönlendirilmektedir” açıklaması yapıldı. Yol 21 Mayıs tarihinde tekrar açılacağı bildirildi.
Ulukışla-Pozantı yolu kapalı
16.05.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu ile İç Anadolu bağlantısı olan Pozantı-Ulukışla E90 yolu, yol bakım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.
Etiketler : kapanan yollar,Güneydoğu,İç Anadolu,Pozantı-Ulukışla E90 yolu,
473889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473889.aspx
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