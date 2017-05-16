Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen bir grup, durumu acil olmadığı halde hastalanan yakınlarına öncelik sağlanmadığını iddia ederek hastane görevlilerine baltayla saldırdı. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Arnavuktöy Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı. Hastaneye gelen bir grup, durumu acil olmadığı halde rahatsızlanan yakınlarına öncelik sağlanmasını istedi. Fakat görevliler daha acil hastalar olduğunu söyleyince grup ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslar hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra aynı şahıslar ellerinde, balta bıçak ve sopalarla hastaneye geldi. Görevlileri baltalarla saldıran şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Görevliler canlarını zor kurtarırken,iki güvenlik görevlisini de yaraladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar ilk önce görevlilerle tartışıyor. Daha sonra şahıslar baltayla hastaneye geliyor. Görevlilere baltayı savuran saldırganlara güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Ancak onlar da şahıslarla baş edemeyince kaçmaya başlıyor. Saldırgan güvenlik görevlisini baltayla kovalıyor ardından baltayı kapıya saplıyor. Daha sonra şehir magandaları hastaneden ayrılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.