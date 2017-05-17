Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Tekirdağ, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu 28