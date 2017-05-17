Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 1979'da denize indirildikten sonra 12 Haziran 1979'dan itibaren Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren TCG Gaziantep F 490 firkateyni, ilk gün ziyaretçi akına uğradı. Savaş gemisini görmek isteyen Datçalılar, limanda uzun kuyruklar oluşturdu. Datça açıklarına demirleyen firkateyne, sabah saat 10.00'da başlayarak akşam saat 17.00'ye kadar, Fantezi adlı gezi teknesi ile ziyaretçi taşındı. Ziyaretçiler, 140 metre uzunluğunda dev savaş gemisini bol bol fotoğrafladı. Geminin içerisinde görevli askeri personel tarafından 10'ar kişilik gruplar halinde gezdirilen ziyaretçiler, özellikle savaş araç gereçlerine yakın ilgi gösterdi. Geminin güvertesinde bulunan helikopterin önünde hatıra fotoğrafı çektirme yarışına giren ziyaretçiler, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Üzerinde 'köpek balığı' resmi bulunan güdümlü mermi, halkın en çok dikkatini çeken nesne olurken, 'kırlangıç' olarak tabir edilen gözetleme dürbünleri ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Kadın-erkek, yaşlısı-genç herkes bir kez olsun, kırlangıçların başına geçip, kıyıyı izledi. Datça açıklarında demirli bulunan TCG Gaziantep F 490 firkateyni bugün de halkın ziyaretine açık tutulacak.