Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre. saat 08.54'te Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 4.9 kilometre derinlikte ve merkezinin Yenişehir-Gökçesu köyü olduğu açıklandı.
Gökçesu Muhtarı Gürhan Altuğ, depremin köylerinde hissedildiğini, ancak can ve mal kaybı olmadığını söyledi.
Bursa'da deprem oldu
17.05.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre. saat 08.54'te Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 4.9 kilometre derinlikte ve merkezinin Yenişehir-Gökçesu köyü olduğu açıklandı.
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474215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474215.aspx
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