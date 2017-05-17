Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre. saat 08.54'te Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 4.9 kilometre derinlikte ve merkezinin Yenişehir-Gökçesu köyü olduğu açıklandı.

Gökçesu Muhtarı Gürhan Altuğ, depremin köylerinde hissedildiğini, ancak can ve mal kaybı olmadığını söyledi.