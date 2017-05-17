Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Nevşehir merkez Atatürk Bulvarında meydana geldi. İlknur Ö. (46), yeni eşi Abdulkadir Ö. (61) ile birlikte babasından kalan son maaşı çekmek için banka şubesine geldi. Bu sırada İlknur Ö.’nün eski kocası Oktay K. banka önünde çiftin dışarı çıkmasını bekledi. Maaşı çektikten sonra dışarı çıkan çift, Oktay K. tarafından bıçaklandı. Oktay K. olay yerinden kaçarken, İlknur Ö. ve Abdulkadir Ö., bıçak darbeleriyle yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, Oktay K.’yı kısa sürede yakaladı.