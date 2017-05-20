Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için bezlerle üzerini örtmesi dikkat çekti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi'nin önceden bildirdiği kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak yağış sonrası kent merkezine fındık, çevre köylere ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle bazı vatandaşların araçlarının üzerini bezle örtmesi dikkat çekti.

Aralıklarla yağan dolunun yanı sıra kuvvetli gök gürültüsü ise zaman zaman geceyi gündüze çevirdi.