Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 59 adet extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 