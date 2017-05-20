Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 59 adet extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Biga'da uyuşturucu operasyonu
20.05.2017 - 08:50 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 adet extacy hap ele geçirildi.
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475041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475041.aspx
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