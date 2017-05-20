Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda sektörlerin arzuladığı nitelikli iş gücünü sağlamak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda meslek ve teknik liselerde önemli çalışmalar hayata geçirerek bu kurumları yeniden cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Gülay, şu değerlendirmede bulundu:

"Baktığımızda sektör, nitelikli eleman bulamamaktan yakınıyor, vatandaş ise iş bulamamaktan şikayet ediyor. Oysa bizler insanlarımızı nitelikli iş gücü sahibi bireyler haline getirirsek bu sıkıntıyı çözebiliriz. Bu anlamda da çıraklık eğitimi önem arz ediyor. 12 yıl zorunlu eğitime geçtikten sonra 180 bin civarında olan çırak sayımız 74 bine geriledi ama devlet bu süreçte önemli teşvikler verdi. Mesela sigortalarını yatırdık, maaşlar ödedik ve işbaşı eğitim gibi gelişmeleri adaylarımızın önüne sunduk. Böylelikle 74 bin olan sayı 104 bine yükseldi."

Gülay, çıraklık eğitim merkezlerinin kan kaybettiği dönemde Gaziantep'teki öğrenci sayısının 800'lü rakamlara gerilediğini, hali hazırda ise bu rakamın 2 bin 400'e ulaştığını kaydetti.

- "Meslek eğitim liselerini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Önceki dönemde çocukların TEOG sonucuna göre örgün eğitim veya açık liselere kayıt yaptırabildiğini anımsatan Gülay, yeni sistemde meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin örgün ya da çıraklık eğitimi veren merkezlere kayıt yaptırabildiklerini bildirdi.

Gülay, böylece çıraklık eğitimdeki büyümenin rakamsal sonuçlarını 1-2 yıl içerisinde daha net görülebileceğini aktararak, "1-2 yıl içerisinde çıraklık eğitimdeki iş ve meslek öğrenmek isteyen öğrenci sayımızın hızla artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Osman Nuri Gülay, mesleki eğitim liselerinin önemine işaret ederek, "Okullarımızda sektörle beraber nitelikli iş gücü yetiştirmek için mesleki eğitim liselerini yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.