Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre 4 milyon TL’lik büyük ikramiye KKTC’de bir vatandaşa çıktı. 19 Mayıs Milli Piyango sonuçlarına göre 4 milyon TL kazanan kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.