Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli Karayolu Durasallı mevkisinde, mola verdikleri tesisten yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfure Şeyma Yıldız, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen olduğu, İzmir'e düzenlenen bir turistik seyahate katıldığı belirtildi.