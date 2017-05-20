Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyünde meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan İbrahim Alaca (56) isimli çoban yoğun sis ve yağmur nedeniyle yolunu kaybetti. Alaca yakınlarının 112 Acil Servise haber vermesinin ardından bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Özel arazi araçları ile bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 7 saat süren bir arama çalışmasının ardından çobana ulaşmayı başardı. Üşüyen ve yorgun düşen Alaca’yı ekipler battaniye sararak jandarmaya teslim ettiler.