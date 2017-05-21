Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir parkta, S.S. (30) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi karşılaştı. S.S. ile husumetlileri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlılar S.S'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan S.S, ilk müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.