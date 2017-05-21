Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne'ye ziyarete gelen aile, İsmail Karadurak'ın kullandığı 34 HS 4897 plakalı otomobille gezintiye çıktı ve seyretmek için Tunca Nehri kenarına geldi. Otomobil, Karadurak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merdivenlerle inilen nehir kenarındaki seyir alanına doğru kaydı. Araç, altından su geçmeyen ve seyir alanının içerisinde kalan köprü ayağına çarparak durdu. Köprü ayağı sayesinde otomobili nehre düşmekten kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı.
Otomobille nehre düşmekten son anda kurtuldular
21.05.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de bir otomobil, Tunca Nehri kenarındaki seyir alanına düştü.
Etiketler : edirne,otomobil,kaza,haberler,Tunca Nehri,
475363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475363.aspx
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