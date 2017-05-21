Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne'ye ziyarete gelen aile, İsmail Karadurak'ın kullandığı 34 HS 4897 plakalı otomobille gezintiye çıktı ve seyretmek için Tunca Nehri kenarına geldi. Otomobil, Karadurak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merdivenlerle inilen nehir kenarındaki seyir alanına doğru kaydı. Araç, altından su geçmeyen ve seyir alanının içerisinde kalan köprü ayağına çarparak durdu. Köprü ayağı sayesinde otomobili nehre düşmekten kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı.