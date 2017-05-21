Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkbaharın uğurlanmasına günler kala pek çok meyveyle birlikte karadut da yaz mevsimini karşılıyor. Doğanın hediyelerini göz ardı etmeyen vatandaşlar ise kentteki pek çok parkta bulunan karadut ağaçlarına adeta akın ediyor. Sadece birkaç aylığına var olan karadut fırsatını kaçırmayan vatandaşlar, bu meyveyi severek tükettiklerini dile getiriyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, karadutun 7 önemli faydası olduğunu söyleyerek bunlar hakkında önemli bilgiler verdi. Dyt. Gizem Akgül, günde tüketilecek 10-15 adet karadutun nelere faydası olduğunu şöyle anlattı:



“Bir ilkbahar meyvesi olan karadut içerdiği A ve C vitamini sayesinde cildin güzelleşmesine, cilt sağlığının korunmasına ve yaşlanmanın gecikmesine fayda sağlar. 10-15 adetten oluşan bir porsiyon karadut, kilo kontrolünün sağlanmasında da etkili olur. Ayrıca içerdiği demir minerali ile kansızlığa iyi gelir. Yine içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğu ve halsizliği önler, gün içerisinde performansınızın artmasına katkı sunarak aktif bir şekilde çalışmanıza olanak sağlar. Karadut, daha birçok faydası ile çocukların ve de yetişkinlerin tüketmesini istediğimiz bir meyvedir."