Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, son günlerde gündem olan tartışmaya son noktayı koydu.

Sina Koloğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

"FOX eğlence kanalı olacak, haber programları kalkacak diye hayli tantana oldu. Yani Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya kaldırılıyor. Yeni kurulacak bir haber kanalında yer alacakları söylendi.



Hani nasıl denir, en yetkili kişiye sordum; 'Yok öyle bir şey. Yeni haber kanalı diye de bir şey söz konusu değil. Evet, kanal formatında değişiklik yapıyor. Bu haberlerin çıkarılması anlamına gelmez' dedi."