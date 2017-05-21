Hakan Akyol yönetimindeki 48 SK 393 plakalı otomobil, İçmeler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Çanakkale'ye (19) çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çanakkale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Akyol, polis ekiplerince gözaltına alındı.