Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Merkez Yeni Mahalle 6’ncı Dere Sokak üzerinde gerçekleşti. Eskiye dayalı bir husumetten kaynaklandığı iddia edilen tartışma neticesinde müşteki B.Ö., şüpheli H.Ö. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Olay yerine yakın mesafede bulunan Pilot Binbaşı Ali Tekin İlköğretim okulu yanında, çocuklarını bekleyen 5 şahıs da av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Olaydan sonra av tüfeğini Porsuk Nehrine attığı görülen şüpheli H.Ö. firar etti. Müşteki B.Ö. ise yaralanması sonucu şikayetçi oldu. Diğer müştekiler ise, alınan ifadelerinde yaralanmaları ile ilgili şikayetçi olmadı. Ayrıca şüphelinin av tüfeğini attığı yer tespit edilerek, balıkadamların yaptığı çalışma sonucu Porsuk Nehrinden çıkarılarak, muhafaza altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışma neticesi, şüpheli H.Ö. Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde yakalanarak, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. H.Ö. alınan ifadesinde, kendisini darp eden B.Ö.’den kaçarak aracının yanına geldiğini, şahsın üzerine gelmesi sonucunda aracından av tüfeğini alarak kast olmaksızın yere doğru ateş ettiğini, av tüfeğini Porsuk Nehrine atarak kaçtığını beyan etti.

Şüpheli gözaltına alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.