Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu ilçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen turistlerin akınına uğradı.Safranbolu'da, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklardan dönüştürülen yaklaşık 8 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda, tatil süresince doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kent"i arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçeye, 3 günlük tatilde günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 80 bin turist geldi.Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bu aylarda ilçede yoğun bir turist hareketliliğinin hakim olduğunu söyledi.

Resmi tatiller ile hafta sonlarının birleşmesi sonucu yoğunluğun üst düzeye çıktığını belirten Aksoy, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesi ile 3 günlük bir tatil oluştu. Özellikle Ankara, İstanbul, Bolu, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, ve Düzce gibi illerden gelenler dikkati çekti. Zamanda yolculuk yapmak isteyen yaklaşık 80 bin turisti, 3 gün boyunca ilçemizde konuk ettik. Bu, hem esnafımızın hem de bizlerin yüzünü güldürdü. Gerçekten güzel bir hafta sonu tatili geçirdik. Sezonun yeni yeni başladığı bu günlerde yoğunluk yaşamamız bizleri son derece heyecanlandırdı." diye konuştu.