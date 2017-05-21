Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Atakent Site A Blok No:195 adresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Zerdal Cin, ikamet ettiği binanın çatısında bulunan ve arızalı olduğu iddia edilen güneş enerjisine bakmak için çatıya çıktı. Çatıda atermitin kırılması sonucu dengesini kaybeden Cin, 5 katlı binanın asansör boşluğuna düştü. Apartmanın asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde yatan Cin’i gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Zerdal Cin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 58 yaşındaki ve 3 çocuk babası Zerdal Cin’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.