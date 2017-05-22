Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Seydişehir Bozkır Yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir B.(47) idaresindeki 70 DE 898 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin C. (52) idaresindeki 42 ZU 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bekir B. idaresindeki otomobil takla atarak orta refüje devrilirken, araçta bulunan sürücü ile Halime B. (48) ve Safiye Kader B. (17) yaralandı. Yaralılar kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.