Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney İlçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25