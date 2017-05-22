Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine ilk ulaşan itfaiye ekipleri takviye istedi. Yangının ardından çıkan Duman bölgede bir çok noktada görüldü.
Kocaeli'nde fabrika yangını
22.05.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : kocaeli,darıca,fabrika,yangın,haberler,
475772 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475772.aspx
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