Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 14 GC 595 plakalı araç sürücüsü Sinan Koçoğlu seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kasap dükkanının camına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Olayın olduğu saatlerde kasap dükkanında olan işyeri sahibi yara almadan kurtulurken sürücü Koçoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdıkları 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Sinan Koçoğlu, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.