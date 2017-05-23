Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15

Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15

Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21