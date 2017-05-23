Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; OSB’de faaliyet gösteren bir marketler zincirinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, iş yeri çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye çevreden itfaiye araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen olmadığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.