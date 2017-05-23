Edinilen bilgiye göre; OSB’de faaliyet gösteren bir marketler zincirinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, iş yeri çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye çevreden itfaiye araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen olmadığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tokat Organize Sanayi Bölgesinde yangın
23.05.2017 - 09:21 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : tokat,osb,organize sanayi bölgesi,
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