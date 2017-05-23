Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı ve arama kararı neticesinde harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Mit Bölge Başkanlığına bağlı ekipler İzmir merkezli Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, aramada çok sayıda dijital materyal ve malzeme ele geçirildi.