Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana gelen kazada Tüysüz Beldesi'nde oturan ve babası ile birlikte lokantacılık yapan Enver Evgi, DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında çalışan işçilere yemek bıraktıktan sonra dönüş yolunda, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon kontrolünü yitirerek, yönetimindeki 80 DR 812 plakalı aracıyla sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ve olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu araç, kanal içerisinden çıkarılırken, sürücü Enver Evgi'ye ulaşılamadı. Kanaldaki su kesilirken, olay yerine gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, genç sürücünün cansız bedenini aracın düştüğü yerden 3 kilometre uzakta buldu. Enver Evgi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.