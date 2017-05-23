Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin ölümü ile ilgili polis ekiplerince yapılan operasyonla zanlı Sami A., kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Boğazı kesilerek öldürülen Gürcü kadının katili yakalandı
23.05.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gürcü kadını boğazını keserek öldüren zanlı, Trabzon'da yakalandı.
Etiketler : ordu,trabzon,katil,cinayet,
476051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476051.aspx
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