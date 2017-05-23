Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin ölümü ile ilgili polis ekiplerince yapılan operasyonla zanlı Sami A., kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 