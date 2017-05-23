Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin ölümü ile ilgili polis ekiplerince yapılan operasyonla zanlı Sami A., kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.