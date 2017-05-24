Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Yeniçağa gişelerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında yabancı plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptılar. Yabancı uyruklu olan A.I.’ya ait E 300 Q plakalı araçta arama yapan jandarma ekipleri 7 adet tek geyik boynuzu, 4 çift karaca boynuzu, birer adet karaca trofesi ve geyik trofesi (boynuzlu), 9 adet sansar postu ve 3 adet kürk ve kürklere ait yakalık ele geçirdi. Gerede Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemeler Bolu Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yabancı uyruklu şahıs kimlik ve adres tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.