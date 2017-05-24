Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 23 Şubat'ta Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesini DEAŞ'tan temizlemişti.

DEAŞ kontrolünde üç yıl kalan Bab'ta hayat normale dönerken, Ramazan hazırlıkları da ilçeye canlılık katıyor.

Halkın çarşı ve pazarlara inerek alışveriş yaptığı Bab sokaklarında ihtiyaç duyulan her türlü ürünü bulmak mümkün.

Bab'ta manavlık yapan İsmail Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Allah'a çok şükür Bab'ta her şey bulunuyor. Sebze, meyve ve bakliyatlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ramazan ayının yaklaşmasıyla fiyatlarda bir yükselme yok. Fiyatlar gayet uygun." dedi.

İlçede savaşın izlerinin silinmeye başladığını anlatan Maruf, ''Ramazan ayının yaklaşması çarşı, pazarı hareketlendirdi. İlçe sakinlerinin DEAŞ çıkarıldıktan sonra evlerine dönmeleri de bunda büyük etken." diye konuştu.

Bab sakinlerinden Hüseyin Mustafa Raşid de DEAŞ çıkarılınca memleketine geri döndüğünü belirterek, "3 yıldan sonra ilk defa Bab'ta Ramazan yaşayacağım. İlçe halkı dönüyor. Ramazan ayı hareketli geçecek." ifadesini kullandı.