Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli’ye bağlı İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Balcı idaresindeki 09 CB 617 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Adnan Balcı ve yolcu konumundaki Uğur Sakarya (26) devrilen motosikletle birlikte asfalt zeminde metrelerce sürüklendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Adnan Balcı ve Uğur Sakarya’nın olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Balcı ve Sakarya'nın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.