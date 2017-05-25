Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi üzerindeki bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokale müşteri olarak gelen Erhan E., alkol aldıktan sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldi. 150 liralık hesabı gören Erhan E. ile lokalde çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Erhan E., Kalaycı'yı bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Kalaycı, vatandaşların çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emekli polis memuru, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha önce Konya'da da görev yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki polis memuru Hidayet Kalaycı'nın 2011 yılında Afyonkarahisar'da çalışırken emekli olduğu öğrenildi. Kalaycı'nın 3 çocuk babası olduğu ve çocuklarından birisinin hasta olduğu, ek gelir olsun diye günlük 50 lira yevmiye ile lokalde çalıştığı belirtildi. Lokalde çalışanlar tarafından yakalanan Erhan E. ise olay yerine gelen polise teslim edildi.



"Ben kimi öldürmüşüm, ne diyor bunlar ya?"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Erhan E., Konya Numune Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Bunlar neden beni çekip duruyorlar. Adamlar beni dövdüler. Ben kimi öldürmüşüm, ne diyor bunlar ya?” diye cevap verdi. Cinayet zanlısı, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.