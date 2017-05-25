FETÖ/PDY yapılanmasının haberleşme programı bylock kullandıkları gerekçesiyle Batman’da avukatlara yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda avukatlar B.O., H.A., N.K., gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların ifade işlemi devam ediyor. 