FETÖ/PDY yapılanmasının haberleşme programı bylock kullandıkları gerekçesiyle Batman’da avukatlara yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda avukatlar B.O., H.A., N.K., gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların ifade işlemi devam ediyor.
Batman'da avukatlara FETÖ operasyonu!
25.05.2017 - 17:38 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da avukatlara yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : batman,fetö,operasyon,haberler,
476664 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476664.aspx
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