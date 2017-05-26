Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre İzmir’in de aralarında bulunduğu 8 kente yağış uyarısı geldi. Buna göre; İzmir’de gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörüldü. Öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Havanın ise 26 derece olacağı belirtildi. Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.