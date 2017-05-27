Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgarın hafif ve orta, yağış öncesinde ve yağış sırasında yer yer kuvvetli esecek. Sağanak yağışlarla birlikte bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da önlem alınması istendi.
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış ve dolu geliyor
27.05.2017 - 09:48 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısı yaptı.
Etiketler : sağanak yağış,dolu,meteoroloji,
477032 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477032.aspx
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