Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık bahçesindeki otları motorlu tırpanla biçmeye giden Niyazi Atlı (42), akşam eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. Gece yarısına kadar yapılan araştırmada Niyazi Atlı, evinin yakınındaki fındık bahçesinde ölü bulundu. Niyazi Atlı’nın ot biçerken kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.
Ot biçerken kalp krizi geçirip öldü
27.05.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ulubey ilçesinde bahçesinde motorlu tırpanla ot biçen bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : ordu,haberler,kalp krizi,
477056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477056.aspx
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