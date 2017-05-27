Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık bahçesindeki otları motorlu tırpanla biçmeye giden Niyazi Atlı (42), akşam eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. Gece yarısına kadar yapılan araştırmada Niyazi Atlı, evinin yakınındaki fındık bahçesinde ölü bulundu. Niyazi Atlı’nın ot biçerken kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.