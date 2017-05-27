Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Derince İbni Sina Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan polis lojmanları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis lojmanlarında ikamet eden bir memurun kullandığı pak halindeki 41 A 6474 plakalı polis aracının motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Duman kokusuna dışarıya çıkan mahalleli, polis aracının alev aldığını görünce yangına kendi imkanları ile müdahale ettiler. Bahçe hortumu ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden mahalleli, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çevrede park halinde olan diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası polis aracı büyük oranda yandı. Yangın nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri de araç başında uzun süre inceleme yaptı. Akünün neden olabileceği iddia edilirken yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, yanan polis aracı çekici ile otoparka götürüldü.