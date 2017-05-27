Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüs Altunizade-Acıbadem arasında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsün camları kırılınca 6 yolcu hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü yapılıyor.
Kadıköy'de metrobüs bariyerlere çarptı, yaralılar var
27.05.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zincirlikuyu-Söğütleşme seferini yapan metrobüsün bariyerlere çarpması üzerine 6 yolcu hafif yaralandı.
Etiketler : kadıköy,metrobüs,haberler,kaza,trafik kazası,
477097 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477097.aspx
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