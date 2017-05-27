Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüs Altunizade-Acıbadem arasında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsün camları kırılınca 6 yolcu hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü yapılıyor.