Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara seferi yapan Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyuması sonucunda şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 11’i ağır 34 kişi ise yaralandı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaza sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin ismi belli oldu. Gamze Duru, İlknur Bideci, Öznur Bideci, İlhan Özdemir, Ece Ünlüer, Rukiye Uyar, Murat Tüfekçi ve Vasfiye Arslan’ın kaza neticesinde ölen kişiler arasında olduğu bildirildi. Bu arada, daha önce ölenlerin arasında ismi açıklanan Ali Yıldız'ın yaralı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, otobüs şoförü ve muavinin yaralı oldukları öğrenildi.