Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Manisa Gölmarmara deprem haberleri! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Deynekler mahallesinde saat 18.53'te 5,1 büyüklüğün deprem meydana geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezinin Deynekli köyü olduğu bildirildi. Ege bölgesinde birçok ilde hissedildi.

AFAD: SARUHANLI'DA DEPREM OLDU

Afad Birlik Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ise meydana gelen deprem, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaydedildi.

ARTÇI DEPREMLER ART ARDA DEVAM EDİYOR

Gölmarmara ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından. 19.00’da 1.4, 19.18’de 2.8, 19.22’de 3.3, 19.25’te 3.0, 18.59’da 2.8 ve 19.28’de 2.9 olmak üzere 6 deprem daha kaydedildi.