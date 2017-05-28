Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların yeteneklerini keşfetmek, öğrenme ve sosyalleşmesini artırmayı amaçlayan çalışmada; eski araç lastiklerinden oyun parkuru, kümes hayvanları arasında hikâye okuma bölümleri hayata geçirildi. “Yaşayan atölye”de bez bebek ve çamurdan çanak yapan öğrenciler, lastik parkurunda ise stres atma imkânı buluyor. Okul müdürü Erdal Şahin, olumlu netice aldıklarını belirtirken; proje koordinatörü öğretmenlerden Aylin Akyüz şunları söyledi: Sınıfla hayat alanları arasında kurulan bağ sayesinde öğrenciler, okulda vakit geçirmekten keyif alır hâle geldi; sınavlarda başarıları arttı, bilgi ve el becerilerinin gelişmesi hızlandı.

