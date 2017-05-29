Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Yüzünde veya bedeninde herhangi bir yerini beğenmeyen bıçak altına yatıyor. Son yıllarda en fazla yaptırılan operasyonlar arasında ise burun estetiği ile yüzün çeşitli bölgelerindeki botoks uygulamaları başı çekiyor. Uzmanlar, iş dünyası ve sosyal hayatta rekabetin çok fazla ön plana çıktığını, yine sosyal paylaşımlar sebebiyle dış görünümün daha fazla önemli hâle geldiğini, bunun da kişileri estetik operasyona ittiğini ifade ediyor.



Günümüzde botoks uygulamaları, en sık başvurulan işlemlerden biri. Güzellik salonlarında kısa sürede yapıldığı, herhangi bir bandaj ya da sargı gerektirmediği için tercih edilen botoks, geçici olması sebebiyle de daha cesur davranılan bir işlem olarak görülüyor. Burun estetiği ise hem kadın hem erkeklerin başvurduğu, yüz ifadesini tamamen değiştirdiği için de en fazla başvurulan estetik ameliyatlardan biri olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, karar verirken doktor seçimine azami özen gösterilmesini tavsiye ederken “Sizi olduğunuzdan başka gösteren bir görüntü yerine, doğal görünüm mutlu edecektir. Yeni yüzünüzü beğenmediğinizde geri dönüş imkânsız denecek kadar az” diyor.

