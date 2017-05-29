Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'ın sınır kapısındaki yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 8 kilometreyi buldu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 8 kilometreyi buldu. Tır şoförü Nida Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir yurt dışına çıkmak için kuyrukta beklediğini söyledi. Dünden bu yana hiç uyumadığını ifade eden Tüfekçi ''Görün çektiğimiz çileyi, dünden beri gram uyumadım. Yazık, günah. Geceleri korkuyoruz, kaçakçı tıra girecek, çadırı yırtacak diye. Nasıl olacak bilmiyorum." dedi. Kapıkule Sınır Kapısı önündeki yaklaşık 320 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.