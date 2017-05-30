Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16. yüzyılda inşa edilen ve mimari açıdan son derece nadide eserler arasında olan olan 22 cami, Osmanlının ardından Saraybosna’da hüküm sürmeye başlayan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve sonrasında Yugoslavya dönemlerinde farklı bahanelerle yıkıldı. Camilerin yerlerine alışveriş merkezleri, spor salonları ve oteller inşa edildi. Saraybosna’da yapılan yüzden fazla caminin birçoğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde barut ve silah deposu olarak kullanıldı. Yugoslavya döneminde ise, Hacı Kemalettin Camii, eski Yugoslavya döneminde hükûmet kararıyla yıkılırken, yerine bugün otel olarak hizmet veren bina inşa edildi. Yine aynı dönemde Hacı İdris Camii’nin bulunduğu alana alışveriş merkezi, şehrin en işlek yerlerinden biri İskender Paşa Camii’nin bulunduğu alana da spor salonu inşa edilerek, onlarca caminin izleri silindi. Saraybosna Müzesi Müdürü Mirsad Avdic, Osmanlının gidişiyle bölgede Müslümanların köklerinin kazınmak istendiğini vurguladı. Bosna’daki son savaşta da ülke genelinde bin 444 caminin yıkıldığı belirtildi. SARAYBOSNA

