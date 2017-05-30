FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmenler H.Y., A.A.H ve polis memuru H.K. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Nevşehir'de FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
30.05.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : nevşehir,fetö,haberler,
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