Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmenler H.Y., A.A.H ve polis memuru H.K. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.